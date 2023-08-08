«نعيم» تُرجح نتائج قوية لبنكي «أبو ظبي الإسلامي مصر» و«التعمير والإسكان» الربع الثاني من 2023

تتوقع بحوث شركة “نعيم القابضة” نتائج ايجابية لمصرف إبو ظبي الإسلامي – مصر و بنك التعمير والإسكان عن الربع الثاني من العام الجاري والمقرر أن يتم الإعلان عنها قريبًا .



بداية أوضحت أنهُ من المنتظر إعلان مصرف أبو ظبي الإسلامي –مصر عن نتائجه للربع الثاني لعام 2023.

وتوقعت أن تأتي معدلات الأرباح قوية بشكل غير مسبوق، إذ رجحت أن يصل صافي الربح خلال هذا الربع حوالي 1.07 مليار جنيه، بارتفاع 6.8% ربع سنويًا و86% سنويًا؛ مدعومًا بالارتفاع في صافي هامش الفائدة.

وعلى صعيد صافي دخل الفائدة قالت إنه يُتوقع أن يسجل 2.10 مليار جنيه، بزيادة 16.4% ربع سنويًا و88% سنويًا.



وقدرت صافي هامش الفائدة (وفقًا لحساباتها) عند 8.14%، مقابل 7.25% في الربع الأول من 2023 و5.42% في الربع الثاني من 2022؛ موضحةً أن هذا التحسن يعكس الارتفاع في العائدات على أذون وسندات الخزانة والإقراض بين البنوك.



ورجحت أن تُسجل مخصصات هذا الربع ارتفاع، لتصل إلى 223 مليون جنيه، مقابل 189 مليون جنيه في الربع الأول من 2023، و203 مليون جنيه في الربع الثاني من 2022.



وعلى صعيد معدل الضريبة الفعلي توقعت أن يصل عند 30%، مقابل 32.3% في الربع الأول من 2023 و34% في الربع الثاني من 2022.



وأخيرًا قدرت ارتفاع إجمالي القروض بنحو 2.75% ربع سنويًا و21.5% سنويًا إلى 65.19 مليار جنيه، وإجمالي الودائع بقيمة 104.15 مليار جنيه، بزيادة مقدرة بنسبة 2.5% ربع سنويًا و26.5% سنويًا.



أما على صعيد بنك التعمير والإسكان فتوقعت أن يسجل خلال الربع الثاني من العام، صافي هامش الفائدة لمستوى قياسي جديد ناتج عن النمو الجيد للميزانية العمومية وزيادة عائدات استثمارات الخزانة.

ورجحت و أن يسجل صافي الربح 1.49 مليار جنيه، بزيادة 12% ربع سنويًا و120% سنويًا، وصافي دخل الفائدة يُقدر عند 2.46 مليار جنيه، بارتفاع 21% ربع سنويًا و119% سنويًا.

كما توقعت حدوث قفزة في صافي هامش الفائدة ليرتفع إلى 10.8%، مقابل 9.8% في الربع الأول من 2023 و6.8% في الربع الثاني من 2022.



وأيضًا رجحت أن يرتفع إجمالي القروض بنسبة 1.3% ربع سنويًا و26.6% سنويًا ليصل إلى 39 مليار جنيه، في حين من المتوقع أن يسجل إجمالي الودائع 102.5 مليار جنيه بزيادة 6.6% ربع سنويًا و31% سنويًا.



وأضافت أنه من المتوقع أن يسجل البنك مخصصات بقيمة 255 مليون جنيه، مقابل 215 مليون جنيه في الربع الأول من 2023 و64 مليون جنيه في الربع الثاني من 2022.