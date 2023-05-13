«نعيم» تُرجح قفزة في أرباح بنك كريدي أجريكول الربع الأول من 2023

رجّحت بحوث شركة “نعيم القابضة” حدوث قفزة في ربحية بنك “كريدي أجريكول- مصر” عن الربع الأول من العام الحالي 2023، مع تنبؤات بوجود تحسن ضخم في صافي هامش الفائدة.

ورجّحت أن يسجل صافي الربح للربع المشار إليه حوالي 946 مليون جنيه، بارتفاع نسبته 15.9% ربع سنوي، و92.6% سنويًّا.

ولفتت إلى أن التقديرات تشير إلى وصول صافي دخل الفائدة إلى 1.35 مليار جنيه، بارتفاع 11.6% ربع سنوي، و73% سنويًّا.

كما رجّحت أن يرتفع صافي هامش الفائدة ليسجل 8.2%، مقابل 7.8% في الربع الأخير من عام 2022، بما يعكس ارتفاع العائدات على استثمارات الخزانة،

بالإضافة إلى زيادة الفوائد المُحملة على القروض، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات في عائدات السوق الناتجة بشكل أساسي من زيادة معدلات الكوريدور.

وقدرت المخصصات لهذا الربع عند 40 مليون جنيه، باستقرار على أساس ربع سنوي، ولكن بتراجع نسبته 46% سنويًّا، كما توقعت أن تُسجل نسبة القروض المتعثرة نحو 2.7%، مقابل 2.8% في الربع الأخير من 2022، و4.1% في الربع الأول من 2022.

كما قدَّرت إجمالي قيمة الودائع عند 66.23 مليار جنيه، بزيادة 9.5% ربع سنوي، و35.3% سنويًّا؛ مدعومة بشكل أساسي بودائع الشركات بنمو 13.5% ربع سنوي، و63% سنويًّا، وبدرجة محدودة بدعم من ودائع الأفراد، بزيادة 3.5%ربع سنوي.

فيما توقعت المزيد من الهبوط في نسبة القروض للودائع إلى 52%، في الربع الأول من 2023، مقابل 57.3% في الربع الرابع من 2022؛ نتيجة زيادة تعرض الميزانية العمومية لاستثمارات الخزانة.