«نعيم» تُرجح تمكن «كيما» من تحقيق أداء تشغيلي قوي الربع الثالث للعام المالي 2021-2022

أفادت بحوث شركة “نعيم القابضة” بأنه من المتوقع أن تُعلن شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” قريبًا عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2021/ 2022.

ورجحت “نعيم” تمكن الشركة من تحقيق أداء تشغيلي قوي، من توقعات بأن يتأثر صافي الربح بخسائر فروق العملات الناتجة عن خفض قيمة الجنيه المصري في شهر مارس.

وأضافت “نعيم” في تقرير بحثي لها، أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات إلي 1.3 مليار جنيه، بارتفاع 12.7% ربع سنويًا و847.4 مرة سنويًا.

وأوضحت أن التقديرات تُشير إلى وصول هامش الربح إلى 51.3%، مقابل 50.8% في الربع الثاني من 2021/ 2022، و-92.8% في الربع الثالث من 2020/ 2021.

وعلى الرغم من القفزة في الإيرادات وتحسن الهوامش، رجحت “نعيم” أن تحقق كيما صافي خسائر 173 مليون جنيه، مقابل صافي ربح 209.2 مليون جنيه في الربع الثاني من 2021/ 2022، وصافي خسائر 387.9 مليون جنيه في الربع الثالث المماثل من العام المالي المنقضي 2020/ 2021.

ولفتت إلى أن التقديرات تُشير إلى تحقيق الشركة لخسائر فروق العملات بقيمة 500 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الراهن، نظرًا لوجود صافي التزام مسبق بالعملة الأجنبية في ميزانية الشركة، نتيجة لخفض قيمة العملة المحلية الذي حدث في نهاية الربع المُشار إليه.

وعلى المستوى التشغيلي، توقعت “نعيم” أن تكون النتائج قوية، مستفيدة من الارتفاع العالمي في سعر اليوريا والذي وصل متوسط سعرها إلى 848 دولارا للطن، باستقرار ربع سنوي ولكن بارتفاع 136% سنويًا.. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون أحجام المبيعات بما في ذلك الصادرات أعلى ربع سنويًا نتيجة للعوامل الموسمية.