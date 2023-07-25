"نعيم" تُرجح تراجع في ربحية «أبو قير» و«مصر لصناعة الكيماويات» الربع الرابع من 2022- 2023

توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة” تراجع أرباح شركتي “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ” و “مصر لصناعة الكيماويات” خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2022- 2023 المنتظر الإعلان عنها قريبًا، وذلك على أساس ربع سنوي.

بداية توقعت بحوث “نعيم القابضة” أن تُعلن شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية قريبًا عن نتائج أعمالها خلال الربع الرابع من العام المالي 2022/2023.

توقعات بأن يسجل صافي ربح أبو قير 2.06 مليار جنيه

ورجحت أن يُسجل صافي الربح بعد الضرائب -ولكن قبل خصم حصة أرباح الموظفين- قيمة 2.06 مليار جنيه، بتراجع 56.7% ربع سنويًا وارتفاع 19.7% سنويًا.

وتوقعت أن تسجل إجمالي الإيرادات البالغ 4.81 مليار جنيه بانخفاض 21% ربع سنويًا وزيادة 12.3% سنويًا.

وأضافت أن التقديرات تُشير إلى تسجيل الهامش الإجمالي خلال هذا الربع نحو 23.5% مقابل 19.8% في الربع الثالث من 2023 و27% في الربع الرابع من 2022.



ونوهت أن أرباح شركة أبوقير للأسمدة تعكس خلال هذا الربع (مع تراجع معدلات التشغيل على أساس ربع سنوي)، بشكل أساسي الانخفاض المستمر في أسعار الأسمدة النيتروجينية وعلى رأسها اليوريا، ولكن يُعوض ذلك جزئيًا التأثير المواتي للصادرات بحوالي 55-60% من إجمالي حجم المبيعات.

ولفتت “نعيم” أن أسعار اليوريا انخفضت بنسبة 18.5% ربع سنويًا خلال هذا الربع، ليصل السعر في المتوسط إلى 344 دولار للطن نتيجة الانخفاض في تكاليف المواد الأولية على مستوى العالم (بما يتضمن الغاز الطبيعي)، والتي تراجعت بحدة مع زيادة مستويات المعروض.

وقالت أنها لا تزال نوصي بشراء سهم الشركة بسعر مستهدف 63.0 جنيه للسهم، إذ يتم تداول السهم بمضاعف ربحية تقديري للعام المالي 2022/2023 جذاب بواقع 4.8 مرة.

انخفاض الهامش الإجمالي وخسائر فروق العملة تضغط على ربحية مصر لصناعة الكيماويات

وفي سياق متصل توقعت “نعيم القابضة” تراجع أرباح شركة ” مصر لصناعة الكيماويات” على أساس ربع سنوي إثر انخفاض الهامش الإجمالي، بالإضافة إلى عدم وجود مكاسب من العملات الأجنبية.

وقالت إنهُ من المتوقع أن يسجل صافي الربح 114.3 مليون جنيه، بتراجع 26% ربع سنويًا وارتفاع 82% سنويًا.

ورجحت أن يصل هامش الربح الإجمالي لنحو 62%، بتراجع 6.3 نقطة مئوية ربع سنويًا ولكن بزيادة 2 نقطة مئوية سنويًا.

كما توقعت أن تبلغ الإيرادات 225.2 مليون جنيه، بنمو 2% ربع سنويًا و49% سنويًا.

وألمحت أن التقديرات تُشير إلى أن هذه الزيادة في الإيرادات هي نتيجة لارتفاع الطلب بحلول نهاية العام.

أما على جانب الأسعار العالمية للصودا الكاوية والكلور، فأوضحت أنه تم ملاحظة تراجع سعر الصودا الكاوية بنحو 25.6% ربع سنويًا و32.1% سنويًا، واستقرار سعر الكلور ربع سنويًا ولكن بارتفاع 19.8% سنويًا.

وأستمرت في التوصية بشراء سهم مصر لصناعة الكيماويات في البورصة المصرية بسعر مستهدف 33.1 جنيه للسهم.