بورصة وشركات

«نعيم» تُرجح تحرك البورصة المصرية نحو 10315 نقطة

مع توصية بشراء أسهم «الأهلي للتنمية والاستثمار» و «راية القابضة»
أسماء السيد 3:07 م, الأحد, 4 أبريل 21 3:07 م, الأحد, 4 أبريل 21

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أفادت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، بأن البورصة المصرية تبدو في طريقها لمعاودة اختبار مستوى الدعم 10315 نقطة الفترة الحالية.

وأشارت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن كسر مستوى الدعم لأسفل سوف يُنذر بمزيد من التراجعات باتجاة مستوى 10050 ثم 9750 نقطة .

وعلى جانب آخر لفتت إلى أن التمكن من الارتداد لأعلى من مستوى 10470 نقطة، سيعزز احتمالية عودته للصعود باتجاه مستوى 10785 نقطة ثم مستوى 10935 نقطة .

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وأوصت “نعيم” بشراء سهم شركة “الأهلي للتنمية والاستثمار” بالقرب من 19.70 جنيه، وحددت مستهدفات السهم عند 21.50 ثم مستوى 23.15 جنيه .

كما أوصت بشراء سهم شركة “راية القابضة” بالقرب من 2.70 جنيه، وحددت مستهدفات السهم عند 3.25 ثم 3.50 جنيه .

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بقلم أسماء السيد

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