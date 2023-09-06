«نعيم» تُرجح ارتفاع معدل التضخم في الحضر خلال أغسطس إلى 37.6%

تتوقع بحوث شركة “نعيم القابضة”، أن يرتفع معدل التضخم في الحضر عن شهر اغسطس الماضي إلى 37.6%، مقابل 36.5% في يوليو نتيجة لارتفاع أسعار الطعام .

كما رجحت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن يصل معدل التضخم الشهري 1.7% شهريًا مقابل 1.9% في يوليو، بما يُعزى بشكل أساسي إلى عناصر الطعام والمشروبات غير الكحولية.

وتوقعت أن يُسجل مؤشر الأغذية والمشروبات، ارتفاعًا بمقدار 2.7% شهريًا مقابل 2% شهريًا في يوليو الماضي، بدعم من الزيادات في أسعار الطعام.

ورجحت حدوث قفزة في سعر السكر بمقدار 6.1%، مقابل 2.5% شهريًا في يوليو، مع ارتفاع أسعار منتجات الألبان بدرجة كبيرة بنحو 5% شهريًا، مقابل 3.9% شهريًا في يوليو .

وأيضًا توقعت ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بنسب 13.6% شهريًا و1.6% شهريًا، على التوالي، مع ارتفاع المشروبات غير الكحولية بنحو 2.6% شهريًا، مقابل 2.4% شهريًا في يوليو

في حين توقعت “نعيم” تراجع في أسعار المأكولات البحرية بنسبة 1.6% شهريًا، مقابل زيادة 1% شهريًا في يوليو

وتوقعت أيضًا انخفاض أسعار اللحوم والدواجن 0.51% شهريًا، مقابل نمو 0.8% شهريًا في يوليو، إلى جانب تراجع أسعار الخبز 0.9% شهريًا، والزيوت والدهون 0.1% شهريًا

بالإضافة إلى ذلك، قالت إنهُ من المتوقع استقرار مؤشر المشروبات الكحولية والدخان، بعد الارتفاع الكبير بمقدار 7.5% شهريًا في يوليو.