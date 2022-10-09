«نعيم» تُرجح ارتفاع معدل التضخم العام على أساس سنوي ليصل 14.8% سبتمبر الماضي

توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة” أن يرتفع معدل التضخم العام السنوي هامشيًا ليصل إلى 14.8٪ في سبتمبر، مقابل 14.6٪ في أغسطس الماضي، والذي من المقرر إعلانه غدًا الإثنين.

ورجحت أن تبلغ القراءة الشهرية للتضخم حوالي 1.3٪، مقابل 0.9٪ في أغسطس الماضي؛ لتعكس ارتفاع أسعار الطعام، فضلًا عن الارتفاع في أسعار السجائر الذي تم على العديد من الأنواع المستخدمة خلال شهر سبتمبر.

وأشارت إلي أنهُ من المُقدر أن يرتفع مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية والذي يمثل 32.7٪ من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن، بواقع 2.3٪ شهريًا مقابل 0.7٪ في أغسطس؛ بدعم من الزيادات في معظم الأنواع المتضمنة في سلة الطعام، مثل الخضروات التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 9.6٪ شهريًا نتيجة لتراجع المعروض.

فيما رجحت أن ترتفع اللحوم بنسبة 2.1٪ شهريًا متأثرة بالتقلبات في تكلفة المدخلات، واللبن والجبن والبيض بمقدار 2.5٪ شهريًا بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع أسعار السكر والحلويات بنسبة 0.5٪ شهريًا متأثرًا بالارتفاع في سعر الجملة للسكر.

في حين قررت استقرار أسعار الخبز والحبوب والزيت بمقدار كبير على أساس شهري، على أن ترتفع أسعار المشروبات غير الكحولية بنسبة 1.3٪ شهريًا، متأثرة بأسعار الشاي والقهوة نتيجة لتراجع المعروض وارتفاع تكلفة الاستيراد، كذلك يُتوقع ارتفاع مؤشرات الصحة والنقل والمواصلات بواقع 0.6٪ و1.7٪ شهريًا، على التوالي.