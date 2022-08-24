 «نعيم» تُرجح إيرادات بقيمة 915 مليون جنيه للإسكندرية لتداول الحاويات الربع الأخير من 2021-2022

توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة”، أن تُسجل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إيرادات عن الربع الأخير من العام المالي الماضي 2021-2022 بقيمة 915 مليون جنيه .

وتوقعت أن تُعلن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات قريبًا عن نتائجها الأولية للربع الأخير من العام المالي 2021/2022، موضحةً أن الإيرادات المتوقعة تُمثل ارتفاعًا بواقع 28٪ ربع سنويًا و36٪ سنويًا.

فيما رجحت بحوث “نعيم” أن يصل صافي الربح إلى 659 مليون جنيه، بنمو 20٪ ربع سنويًا و66٪ سنويًا.

وتابعت أن التقديرات تُشير إلى وصول صافي هامش الربح إلى 63.9٪، وهو ما يعكس استقرار على أساس ربع سنوي ولكن بتراجع 3.4 نقطة مئوية على أساس سنوي.

ولفتت إلي أنه من المحتمل أن يكون سبب هذا الارتفاع في الإيرادات مدعومًا بزيادة متوسط الرسوم لكل حاوية؛ إذ أنه يُتوقع استفادة الشركة من تراجع قيمة الجنيه وارتفاع رسوم التأخير حيث تبقى البضائع المستوردة في الموانئ لفترة أطول.