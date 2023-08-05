«نعيم» تُرجح أداء تشغيليا جيدا لشركتي «طلعت مصطفى» و«مصر الجديدة» الربع الثاني من 2023

تتوقع بحوث شركة “نعيم القابضة” أداء تشغيليا جيدا لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير عن الربع الثاني من العام الجاري 2023 .



ورجحت أن يسجل ثافي ربحية طلعت مصطفى حوالي 656 مليون جنيه، بارتفاع 20% سنويًا، ونحو 24 مليون جنيه لشركة مصر الجديدة ولكن بزيادة 24.5% على أساس ربع سنويًا

بدايه قالت “نعيم” إن مجموعة طلعت مصطفى القابضة يُتوقع إعلانها قريبًا عن مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة خلال الربع الثاني من 2023.

ورجحت تحقيق الشركة لمؤشرات تشغيلية قوية بذلك الربع. ومع ذلك، على الرغم من توقعها بأن يؤدي ارتفاع مصروفات الفائدة -ربع سنويًا- إلى حدوث تراجع كبير في الأرباح.



وتابعت : إنه من المتوقع أن يسجل صافي الربح -بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية- حوالي 656 مليون جنيه، بارتفاع 20% سنويًا ولكن بتراجع 12% ربع سنويًا.



كما رجحت أن يسجل الهامش الإجمالي المُجمع يُقدر عند القيمة 35%، بارتفاع 4.4 نقطة مئوية سنويًا واستقرار كبير على أساس ربع سنوي.

أما الإيرادات المُجمعة، فقالت إن التقديرات لها تُشير إلى تسجيلها ارتفاعًا بواقع 15% سنويًا و6% ربع سنويًا لتصل إلى 4.7 مليار جنيه.



ومن حيث المبيعات التعاقدية -باستثناء المبيعات للأطراف الأخرى- توقعت أن تسجل المجموعة 18 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 131% سنويًا و13% ربع سنويًا.

وأوصت “نعيم” بشراء سهم مجموعة طلعت مصطفى عند سعر مستهدف 15.0 جنيه للسهم.

وعلى جانب أخر توقعت انتعاش معدلات الأرباح لشركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” على أساس ربع سنوي نتيجة ارتفاع مبيعات الوحدات وإيرادات المرافق.



وفيما على أساس سنوي، يُتوقع تراجع الأرباح نتيجة لارتفاع تأثير سنة الأساس -مدفوعة ببيع قطعة أرض كبيرة في العام الماضي-.

وأوضحت أن التقديرات تُشير إلى وصول صافي الربح إلى 24 مليون جنيه، بزيادة 24.5% ربع سنويًا ولكن بتراجع 96.1% سنويًا.

وقدرت هامش الربح الإجمالي عند 72%، بانخفاض 4 نقاط مئوية ربع سنويًا ولكن بارتفاع 7 نقاط مئوية سنويًا.



ويُتوقع تسجيل إجمالي الإيرادات 122 مليون جنيه، بزيادة 34.4% ربع سنويًا وانخفاض 91.8% سنويًا.



وأخيرا استمرت في التوصية بشراء سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند سعر مستهدف 17.87 جنيه للسهم.