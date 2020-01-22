بورصة وشركات

نعيم: توقعات بتراجع السوق نحو 13350 نقطة

أوصت "نعيم" في تقريرها بشراء سهم "بالم هيلز" بالقرب من 1.55 جنيه
أسماء السيد 12:22 م, الأربعاء, 22 يناير 20 12:22 م, الأربعاء, 22 يناير 20

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قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن مؤشر البورصة المصرية لم ينجح في الثبات أو التماسك أعلى من مستوى 13670 نقطة، مرجحةً بأن ذلك الأمر سيفتح له الباب نحو مزيد من التراجع قرب 13350 نقطة.

وأضافت “نعيم القابضة” في تقرير بحثي حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن تمكن المؤشر من العودة أعلى من 13700 نقطة، سوف يفتح له الباب لأعلى نحو مستوى 14000 نقطة، ونصحت المتعاملين بالانتقائية.

وأوصت “نعيم” في تقريرها بشراء سهم “بالم هيلز” بالقرب من 1.55 جنيه، مشيرةً إلى أن السهم صعد في جلسة أمس بنحو 2.3%، وهو ما يعزز من فرص صعوده باتجاه نطاق 1.70 – 1.75 جنيه، ثم 1.90 جنيه.

وواصلت البورصة المصرية مسيرة الهبوط للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بضغوط بيعية للمؤسسات المحلية والأجنبية على أسهم قيادية، بجانب استمرار عمليات جني الأرباح على البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسى.

وخلال جلسة أمس، هبطت المؤشرات بشكل جماعي، وانخفض “EGX30″ بنسبة %0.97 إلى 13639 نقطة، و”EGX70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.41 عند 527 نقطة، و”EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة %0.64 إلى 1368 نقطة.

قال محللون فنيون إن السوق أصبحت رهينة تحركات سهم التجارى الدولى رغم تماسك باقى الأسهم، مؤكدة أن قدرتها على الارتداد حتى 83 جنيهًا قد يدفع البورصة للتماسك عند منطقة 13500 على الأجل القصير، ثم معاودة الصعود إلى 14000 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 414 مليون جنيه تقريبًا، وسيطر اللون الأحمر على شاشة التداول، إذ هبط 93 سهمًا، وصعد 36، من إجمالى 166 سهمًا، وبقى 37 دون تغير.

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بقلم أسماء السيد

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