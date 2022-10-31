«نعيم» توصي بشراء 9 أسهم في البورصة المصرية تُرجح استفادتها من قرارات «المركزي» الأخيرة

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” المتعاملين بشراء حوالي 9 أسهم في البورصة المصرية، مرجّحة استفادتها من قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة الخاصة برفع الفائدة بواقع 2% وتطبيق سعر صرف مرِن.

وقرر البنك المركزى المصرى، يوم الخميس الماضى، رفع أسعار الفائدة بواقع 2%، بجانب تطبيق سعر صرف مرن، مع إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد بشكل تام فى ديسمبر 2022.

وأوصت “نعيم القابضة” بشدة بالتوجه لشراء أسهم البنوك؛ وعلى رأسها التجارى الدولى وكريدى أجريكول مصر، والإسكان والتعمير، ونظيره المصرى لتنمية الصادرات،

مرجحةً استفادة صافي هامش الفائدة لديها بدعم من ارتفاع عائدات أذون الخزانة بالعملة المحلية، والتى رجّحت أن تزيد بواقع 200 نقطة أساس أخرى بنهاية العام.

كما أوصت بشراء أسهم الشركات التى تعتمد على توجيه جزء من إنتاجها للتصدير، ما يؤهّلها لتحقيق مكاسب مضاعفة من ارتفاع سعر الدولار، مثل النساجون الشرقيون للسجاد، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، إلى جانب القابضة المصرية الكويتية، وسيدي كرير للبتروكيماويات.

على جانب آخر نصحت بالانتظار والمتابعة لأسهم القطاعات الصناعية والاستهلاكية، إذ من المتوقع وجود احتمالات اتخاذ تدابير أخرى لإعادة الهيكلة المالية فى الفترة المقبلة، مثل حدوث تغيير فى الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ورفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي، إلى جانب وقوع أي من التأثيرات على القوى الشرائية للمستهلكين جراء القرارات الأخيرة.