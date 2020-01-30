«نعيم» توصي بشراء 3 أسهم في البورصة المصرية

بلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 804 ملايين جنيه تقريبًا

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء 3 أسهم بالبورصة المصرية، مشيرةً إلى أن تجاوز البورصة لـ 13800 نقطة سيدفعها لمستويات أعلى .

وأوصت “نعيم” أولاً بشراء “حديد عز” بالقرب من 8.90 جنيه، مشيرةً إلي أن السهم يستهدف 10.10 جنيه ثم 11.50 جنيه، و”سيدي كرير” بالقرب من 8.95 جنيه، ويستهدف 10.90 جنيه ثم 13.25 جنيه، و”مصر للألومنيوم” عند 14.85 جنيه، ويستهدف السهم 17.70 جنيه ثم 19.40 جنيه .

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين و قيم تداولات بلغت 804 ملايين جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1.13 % إلى 13918 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.76 % إلى 1395 نقطة، و egx50 بنسبة 1.59% إلى 1935 نقطة، ومؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.53% إلى 16099 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 804 ملايين جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد العربية والأجنبية والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه و1.2 مليون جنيه و21.6 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6.6 مليون جنيه و 8 ملايين جنيه و 21.3 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، وصعد 106 أسهم من إجمالى 178 سهما تداولا، بينما هبط 30 ، وبقى 42 دون تغير.