«نعيم» توصي بشراء 3 أسهم في البورصة المصرية بقيادة السويدي إليكتريك

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم “السويدي إليكتريك” و”المصرية للمنتجعات السياحية”، و”أرابيا إنفستمنتس هولدنج” في البورصة المصرية.

وقالت إن سهم “السويدي إليكتريك” لديه مستهدف عند 13.70 ثم 15.50 جنيه، و”المصرية للمنتجعات” عند 2.10 و2.40 جنيه، والأخير لمستهدف 0.50 ثم 0.57 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي، وسط قفزة لتداولات الأسهم لتسجل قيمة 3.2 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنحو 1.9% عند 14787 نقطة، ومؤشر “EGX70EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.3% بنسبة 2704 نقاط، والمؤشر المئوي “EGX100” بنحو 1.4% عند 3986.8 نقطة، ولنظيره “EGX50” بنسبة 1.3% 2485 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 3.2 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 203 ورقات مالية في الجلسة، هيمن الأداء الصاعد على نحو 90 واحدة، وتراجع 62 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بواقع 24 و125.4 مليون جنيه على التوالي، في حين اتجه الأجانب للبيع بقيمة 149.4 مليون جنيه.