«نعيم» توصي بشراء 3 أسهم في البورصة المصرية بقيادة «بالم هيلز»

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء 3 أسهم في البورصة المصرية، وحددت مستهدفات صاعدة لهم، بقيادة سهم “بالم هيلز للتعمير” .

وأوصت بشراء “بالم هيلز” وحددت مستهدفاته عند 1.43 ثم 1.53 جنيه، وتمثل السهم الثاني في شركة “إيديتا للصناعات الغذائية”، وتوقعت حركة صاعدة له نحو 9.90 ثم 10.60 جنيه، والثالث “مصر للألومنيوم” عند 18.10 ثم 19.40 جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، بحجم تداولات بلغ 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.8% عند 10123 نقطة، و “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 4.08%، ليسجل 1989 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 3.1% مسجلًا 2923 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.8 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.