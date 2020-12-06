«نعيم» توصي بشراء سهم «موبكو» بسعر 86.2 جنيه

قالت إن السهم تداول بمضاعف ربحية يبلغ 6.3 مرة وفقًا لتقديرات عام 2020

واصلت وحدة بحوث بنك الاستثمار “نعيم” التوصية بشراء سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، بسعر مستهدف يبلغ 86.20 جنيه.

وذكرت “نعيم”، في ورقة بحثية وصلت “المال” أن السهم تداول بمضاعف ربحية يبلغ 6.3 مرة، وفقًا لتقديرات عام 2020، إذ يشهد التقييم السوقي خصمًا كبيرًا.

وقالت إن نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث من 2020 جاءت أقل من التقديرات، جراء تراجع الطلب المحلي، مع التوقعات بتعافي الأداء تدريجيًا خلال الربع الأخير من العام.

وبحسب القوائم المالية للشركة، بلغ إجمالي إيرادات 1.71 مليار جنيه، بانخفاض 13٪ ربع سنويًا و7٪ سنويًا.

وأوضحت “نعيم” أن الإيرادات جاءت أقل من تقديراتها، نظراً لتراجع الطلب المحلي على اليوريا.

وسجلت “موبكو” صافي ربح قدره 495 مليون جنيه، بتراجع نسبته 24٪ ربع سنويًا.

وأشارت “نعيم” إلى أن ذلك يرجع إلى خلفية هبوط معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية ونمو مصروفات الفوائد وارتفاع قيمة الجنيه.

وتوقعت الورقة البحثية أن تتحسن معدلات ربحية موبكو خلال الربع الأخير من 2020، في إطار التوقعات بزيادة الطلب وثبات الأسعار الاسترشادية لليوريا.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 30.75%، وأجريوم إيجيبشن هولدنجز رقم 1 كوربوريشن بنسبة 26%.

كما تستحوذ شركتا ايجاس، وجاسكو للغاز الطبيعى على نسب 7.62% ،5.72% على التوالى، وفقا لآخر افصاح ملكية مرسل للبورصة بتاريخ 12 يوليو الماضى.

ويستحوذ بنك الاستثمار القومي على نسبة 12.81% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة دون 5% .