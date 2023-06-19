«نعيم» توصي بشراء سهم «مصر للكيماويات» في البورصة بسعر مستهدف 33.1 جنيه

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء سهم مصر لصناعة الكيماويات في البورصة المصرية، وحدَّدت سعره المستهدف، الفترة المقبلة، عند 33.1 جنيه.

وأوضحت أن “مصر لصناعة الكيماويات” أعلنت مؤشرات أرباحها، خلال فترة الأحد عشر شهرًا من العام المالي 2022/ 2023، أي في الفترة منذ يوليو 2022 حتى مايو 2023.

وأعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، اليوم، ارتفاع صافي أرباحها، خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي، بنسبة 166%، على أساس سنوي.

وحققت صافي ربح بلغ 502.5 مليون جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقابل 188.8 مليون أرباحًا، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع أسعار البيع، والزيادة النسبية في الطاقة الإنتاجية وأرباح فروق العملة.

وأضافت “نعيم”، في تقرير بحثي لها، أن الأرباح كانت جيدة، موضحةً أن الربع الأخير من العام 2022/ 2023 يقترب من توضيح حدوث تراجع في معدلات التشغيل.

وقالت إن الشركة أعلنت تنفيذ مشروع جديد لإنتاج حبيبات الكلور (TCCA)، بعد التوصل لاتفاق مبدئي مع اثنين من شركات القطاع الخاص؛ وهما كونكورد للهندسة والمقاولات، وكادينس للطاقة، لتأسيس شركة برأسمال مرخص مليار جنيه، ورأسمال مدفوع 600 مليون جنيه.

وونوهت بأن “مصر لصناعة الكيماويات”، وشركتها الأم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ستمتلك كل منهما نسبة 12%، بينما تمتلك شركتا القطاع الخاص نسبة 38% لكل منهما.

ولفتت “نعيم” إلى أن شركة مصر لصناعة الكيماويات تسعى لتوزيع إيراداتها النقدية االبالغة 662.2 مليون جنيه، في نهاية الربع الثالث من 2022/ 2023، من خلال التوسعات الداخلية وتكامل أعمالها الحالية وتعزيز الأرباح.