«نعيم» توصي بشراء سهم «مصر الجديدة للإسكان» بالبورصة مع مستهدفات 5.70 جنيه

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء سهم “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” في البورصة المصرية، وحددت مستهدفات صاعدة للسهم عند 5.50 ثم 5.70 جنيه.

وقالت “نعيم” في تقرير بحثي لها، إن السهم يختبر حاليًا مقاومة 5.20 جنيه، موضحًا أن تجاوزها لأعلى سيفتح الباب نحو مزيد من الصعود.

تجدر الإشارة إلي أن مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، كان قد اعتمد منذ أيام، مسودة العقد النهائي الخاص بتطوير أرض مشروع هليوبارك 1695 فداناً مع شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري بنظام المشاركة في الإيرادات.

وكانت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قد حققت أرباحاً بلغت 19.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مارس 2022، مقابل أرباح بلغت 16.25 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 297.45 مليون جنيه، مقابل 294.35 مليون جنيه إيرادات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.