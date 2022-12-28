«نعيم» توصي بشراء سهم مصرف «أبو ظبي الإسلامي - مصر» بسعر مستهدف 21.5 جنيه

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء سهم “مصر أبو ظبي الإسلامي” في البورصة المصرية وحددت مستهدفاته الفترة المقبلة عند 21.50 جنيه .

وقالت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه: إن السهم يختبر خلال الوقت الحالي مستوى المقاومة 18.50 جنيه، وتمكنه من تجاوز تلك العقبة سيدفع نحو المزيد من الصعود حتى 19.80 ثم 21.5 جنيه .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على صعود جماعي محدود وسط مشتريات للمتعاملين المحليين ومبيعات أجنبيه وعربية .

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.64% عند 14578 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 1%، وارتفع أيضا أداء “egx100” بـ 1.07% عند 4131 نقطة، ومؤشر “egx50” بـ 0.91% عند 2601.6 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه وجرى التداول على 206 ورقات مالية، صعد من بينها 93 وتراجع أداء 38 آخرى وظلت الأسهم الباقية دون أي تغيرات سعرية، فيما سجل رأس المال السوقي 959.2 مليار جنيه .

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بقيمة 51.8 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للبيع بقيمة 11.2 و 40.5 مليون جنيه على التوالي .