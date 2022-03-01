بورصة وشركات

«نعيم» توصي بشراء سهم «فوري للمدفوعات الإلكترونية» بالقرب من 9.50 جنيه

حددت مستهدفاته عند 10.15 ثم 10.60 جنيه
أسماء السيد 9:51 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22 9:51 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22

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أوصت وحدة التحليل الفني بشركة ” نعيم لتداول الأوراق المالية “، بشراء سهم شركة “فوري للمدفوعات الإلكترونية” المقيدة في البورصة المصرية، بالقرب من 9.50 جنيه، وحددت مستهدفاتهُ عند 10.15 جنيه ثم 10.60 جنيه.

فيما على صعيد تحركات البورصة المصرية، قالت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إن السوق تمكنت أمس من الإغلاق أعلى مستوى 11100 نقطة، موضحةُ أن مستوى المقاومة التالي عند 11180 نقطة.

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وأشارت إلي أن تمسك البورصة المصرية من تجاوز مستوى المقاومة لأعلى سيدفعها نحو مزيد من الصعود عند 11320 ثم 11500 نقطة .

وهيمن الهبوط على أسعار الأسهم في البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة أمس الإثنين مع اتجاه الأجانب للبيع فيما فضل العرب والمصريون الشراء.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى “Egx30” بنسبة %0.32 ليغلق عند مستوى 11138 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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