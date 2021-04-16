«نعيم» توصي بشراء سهم عبور لاند بسعر 8.38 جنيه

أوصت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “نعيم” توصيتها بشراء سهم شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، بسعر مستهدف 8.38 جنيه.

وقالت “نعيم” في ورقة بحثية إن أرباح عبور لاند عن الربع الأخير من 2020 توافت مع توقعاتها، مع منح الشركة نظرة مستقبلية إيجابية.

وأوضحت الورقة البحثية أن أسعار المواد الخام تُشكل مخاطر، مشيرة إلى أنها تواصل توصيتها بشراء السهم.

وحققت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية إيرادات بقيمة 694.7 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2020، بتراجع نسبته 12.7٪ ربع سنويًا وبارتفاع نسبته 4.1٪ سنويًا.

وسجل صافي ربح الشركة 70.9 مليون جنيه، بانخفاض قدره 28.7% على أساس ربع سنوي، وبارتفاع نسبته 29.6% على أساس سنوي، ليأتي بذلك متوافقًا مع تقديرات نعيم.

وأشارت إلى أن هامش الربح الإجمالي لقطاع الأجبان قفز إلى 25.4٪، نظرًا لما يلي:

1- ضم 3 خطوط إنتاج جديدة في بداية العام.

2- خفض تكاليف التعبئة.

3- تراجع أسعار المواد الخام.

ومنحت “نعيم” الشركة نظرة مستقبلية إيجابية على المدى المتوسط، على خلفية خطوط الإنتاج الجديدة الفعالة التي تدعم الهوامش، إلى جانب النمو الذاتي المُحتمل من المنتجات الجديدة، إلا أنه مع ذلك، تُشكل الزيادة المستمرة لأسعار المواد الخام مخاطر.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية، ارتفاع صافى أرباحها إلى 310.4 مليون جنيه خلال العام الماضى 2020، مقارنة مع أرباح قدرها 295.2 مليون جنيه خلال 2019.

وكشفت القوائم المجمعة لعبور لاند ارتفاع مبيعاتها إلى2.7 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة مع مبيعات قدرها 2.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2019.

كما أظهرت القوائم المرسلة للبورصة اليوم الخميس، ارتفاعًا طفيفًا فى تكلفة المبيعات إلى 2.09 مليار جنيه، مقارنة مع تكلفة قدرها 2.04 مليار جنيه خلال عام 2019.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.68 جنيه عن نتائج 2020، مقارنة بنصيب بلغ 0.65 جنيه للسهم عن نتائج 2019.

وقال أشرف حامد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق، إن عبور لاند ضخت 600 مليون جنيه استثمارات خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

وأكد حامد فى تصريحات سابقة لـ«المال» أن الشركة تمتلك 15 خط إنتاج للجبن الأبيض، بعد استبدال 12 موفرة للطاقة بنسبة %40.

ولفت إلى أن الانتهاء من تركيب الخطوط الجديدة، وبداية مراحلها التجريبة، وطرح المنتجات فعليًا فى السوق، موضحًا أنها مُخصصه لإنتاج اثنين من العبوات الجديدة.

كما كشف حامد عن عزم الشركة تشغيل مزرعتها الخاصة بإنتاج الألبان الطازجة، موضحًا أنها حصلت على كل الموافقات اللازمة، ليكون المستهدف منها إنتاج 36 ألف طن لبن طازج فى العام .