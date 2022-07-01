«نعيم» توصي بشراء سهم «طلعت مصطفى» في البورصة المصرية بسعر مستهدف 10.56 جنيه

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء سهم مجموعة طلعت مصطفى في البورصة المصرية وحددت سعرهُ المستهدف عند 10.56 جنيه خلال الفترة المقبلة.

وقالت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إن مجموعة طلعت مصطفى القابضة تعتزم قريبًا المشاركة في صفقة توريق بقيمة تقترب من 1.2 مليار جنيه، وهي جزء من إجمالي المبلغ المستهدف البالغ 6 مليارات جنيه في عام 2022.

تجدر الإشارة إلي أن “المال” كانت قد نشرت أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار سندات توريق بقيمة تقترب من 1.2 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.

وأوضحت “نعيم” أنهُ يمكن استخدام عائدات هذه الصفقة في الحفاظ على وتيرة البناء والجدول الزمني للتسليم في جميع مشروعات الشركة.

وأضافت “نعيم” أن المبيعات التعاقدية للشركة سجلت 65 مليار جنيه وترتكز بشكل أساسي في نور سيتي وسيليا ومدينتي والتي يتعين تسليمها خلال فترة أربعة سنوات بحد أقصى.

وتابعت: أن المبلغ المُزمع جمعه سوف يساعد المجموعة أيضًا في الحفاظ على معدلات تشغيل الأرباح وتعزيزها على المدى القريب، حيث تحاول الشركة الاعتماد على مصادر تمويل بديلة مع الحفاظ على الرافعة المالية للميزانية إذ بلغ الدين لحقوق الملكية 0.49 مرة في الربع الأول من 2022، بما يتضمن التزامات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.