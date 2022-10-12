«نعيم» توصي بشراء سهم «سيدي كرير» في البورصة المصرية حاليًا

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء سهم “سيدي كرير للبتروكيماويات” في البورصة المصرية خلال الوقت الحالي، وحددت مستهدفات صاعدة له الجلسات القادمة حتى 8.50 جنيه .

وكانت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات أعلنت للبورصة المصرية أمس، عن موافقة مجلس إدارتها على دراسة اقتراح عملية استحواذها على كامل أسهم الشركة المصرية لانتاج الايثيلين ومشتقاته .

ونشرت “المال” من مصادر مطلعة أمس أن صفقة الاستحواذ المرتقبة من جانب شركة سيدى كرير للبتروكيماويات “سيدبك” على “المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته “إيثيدكو” ستخلق أكبر كيان متخصص فى إنتاج البولى إيثيلين فى مصر بحجم أعمال (قيمة منشأة) يقترب من 15 مليار جنيه.

وأكدت المصادر أن “سيدى كرير” لا تمتلك السيولة الكافية حاليًا لتنفيذ الصفقة عبر الخيار النقدى، نظرًا لضخامة حجم شركة «إيثيدكو» التى قدرت رأسمالها فى حدود 675 مليون دولار، وبالتالى فضلت خيار تبادل الأسهم.

وأشارت إلى أن الشركتين تسيطران على حصة الأغلبية من سوق البولى إيثيلين فى مصر حاليا، وسيصل إجمالى طاقتهما الإنتاجية عقب الاستحواذ إلى 800 ألف طن من الإيثيلين سنويا و650 ألف طن البولى إيثيلين.

يذكر أن “الإيثيلين” هو المادة الخام الأساسية لإنتاج البولى إيثيلين، كما يتم بيعه كمنتج نهائي.