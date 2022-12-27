«نعيم» توصي بشراء سهم «سيدى كرير» في البورصة المصرية بمستهدف 14.35 جنيه

أوصت بحوث شركة “نعمي القابضة” بشراء سهم شركة “سيدي كرير للبتروكيماويات” في البورصة المصرية، وحددت مستهدفاتهُ عند 14.35 جنيه .

وقالت “نعيم” في تقرير بحثي لها صدر اليوم، إن السهم كان قد أنهى جلسة أمس على صعود بواقع 4.4% وهو في محاولة للارتداد لأعلى مستوى الدعم 12.25 جنيه.

وأشارت إلي أن تمكن السهم من النجاح في هذا الارتداد لأعلى سوف يفتح له باب للصعود نحو 13.80 جنيه ثم 14.35 جنيه .

سيطر الأداء المتباين علي مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 27-12-2022، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 0.07% مسجلا مستوي 14550 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.76% عند مستوى 2770 نقطة ، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.6% عند 4.099 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 159 سهما ، ارتفع منهم 42 سهما ، وتراجع سهمان ، فيما استقر 115 سهما دون تغيير .

وسيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 1.61 مليون جنيه ، و 5.2 مليون جنيه علي الترتيب.