«نعيم» توصي بشراء سهم «سوديك» في البورصة المصرية بسعر مستهدف 21.52 جنيه

أصدرت وحدة التحليل بشركة “نعيم القابضة” توصية شراء على سهم شركة “السادس من أكتوبر – سوديك” وحددت السعر المستهدف 21.25 جنيه .

وقالت في تقرير بحثي لها إن “سوديك” تلقت عرض شراء إجباري مقدم من تحالف مكون من شركة الدار العقارية وشركة جاما لشراء حصة لا تقل عن 51٪ من شركة سوديك بسعر 20 جنيه للسهم، ويمكن أن يرتفع العرض للاستحواذ على ما يصل إلى 90٪ وهو ما يقرب من 320.577 مليون سهم من سوديك.

ولفتت إلي أن العرض لا يزال قيد دراسة هيئة الرقابة المالية. وفي وقت سابق في مارس 2021، قدمت شركة الدار العقارية عرض شراء أولي غير ملزم للاستحواذ على ما لا يقل عن 51٪ من أسهم سوديك بسعر استرشادي يتراوح بين 18-19 جنيه للسهم.

وأوضحت أن العرض الأخير جاء أعلى بقليل من الحد الأعلى المُعلن عنه فيما سبق بنسبة 5٪.

وقالت إنهُ كان قد ذُكر على لسان مصادر أن تحالف بقيادة ACT Financials سيجتمع الأسبوع القادم لمناقشة العرض المقدم من قبل الدار العقارية حتى يتم تحديد أما قبول العرض أو الإبقاء على حصتهم في سوديك ومتابعة خطة التحول في تعاون سوديك مع الدار أو زيادة حصتهم في سوديك.

وسوف يستغرق تحالف ACT Financials بعض الوقت للوصول إلى قرار جماعي حيث قد ينُظر للسعر على أنه غير جذاب مع الأخذ في الاعتبار قيمة الاسم التجاري ومنهجية الإدارة المختلفة عن الشركات النظيرة في القطاع، ووفقا لـ”نعيم” فإنهُ وبناء على السعر المقدم من الدار العقارية لسهم سوديك، سيصل تقييم الشركة إلى 7.12 مليار جنيه.