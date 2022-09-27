«نعيم» توصي بشراء سهم «بلتون المالية» بسعر مستهدف 4.50 جنيه

أوصت بحوث “نعيم القابضة” بشراء سهم شركة “بلتون المالية” في البورصة المصرية، وحددت السعر المستهدف له عند 4.50 جنيه خلال الفترة المقبلة، وأوضحت في تقرير بحثي لها، حصلت “المال” على نسخة منه، أن تمكن السهم من تخطّي مقاومته الحالية سيمهد له فرصة للصعود باتجاه مستوى 4.15 جنيه، ثم مستوى 4.50 جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات بلغت مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.11% عند 9817 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.08%، ليسجل 2267 نقطة،

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.95% مسجلًا 3206 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.