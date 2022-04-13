«نعيم» توصي بشراء سهم «المصرية للاتصالات» في البورصة المصرية عند 16.60 جنيه

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء سهم “المصرية للاتصالات” في البورصة المصرية بالقرب من 16.60 وحددت مستهدفاتهُ عند 17.60 و 18.30 جنيه .

وشهدت البورصة المصرية، أمس الثلاثاء، تنفيذ 5 صفقات ضخمة واستثنائية على عدد من أبرز الشركات المقيدة من خلال شركة «القابضة» ADQ -أحد صناديق أبوظبى السيادية- بقيمة 1.8 مليار دولار تقريباً.

ونفذت شركة «القابضة» ADQ – استحواذاتها على حصص مؤثرة فى 5 شركات كبرى، بحصة %17 من «التجارى الدولى» و%21.5 من أسهم «أبو قير للأسمدة» و%20 من أسهم «موبكو للأسمدة» و%32 من «الإسكندرية للحاوياتس و%12.6 من «فورى».

قالت مصادر إن صفقات الاستحواذ تمت من خلال شركة ALPHA ORYX LIMITED، وهى كيان تابع لـ«القابضة» ADQ والتى تم تأسيسها فى 2020 كشركة خاصة محدودة مقرها مقرها أبوظبي.