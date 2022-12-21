«نعيم» توصي بشراء سهم المصرية للاتصالات بسعر مستهدف 30 جنيها

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء سهم شركة “المصرية للاتصالات” في البورصة المصرية، وحددت مستهدفاته عند 30 جنيهًا خلال الفترة المقبلة.

وتمكّن المؤشر الرئيسي “egx30″، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، من تقليص الخسائر الصباحية ليغلق عند 14542 نقطة بصعود 0.13%،

فيما تراجع أداء المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنحو 0.32% ووصل إلى 2788 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بـ0.38% عند 4122 نقطة، ونظيره الخمسيني “egx50” بـ0.44% وسجل 2583 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.7 مليار جنيه، فيما جرى التداول على نحو 204 ورقات مالية، صعد من بينها 39، وتراجع 99 أخرى، وظلّ 66 على استقرار سعري دون تغير.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بواقع 5.1 و42.2 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه الأجانب للبيع بواقع 47.3 مليون جنيه.