«نعيم» توصي بشراء سهم «المصرية للاتصالات» في البورصة المصرية عند 16.60 جنيه

حددت مستهدفاتهُ عند 17.60 و 18.30 جنيه

«نعيم» توصي بشراء سهم «المصرية للاتصالات» في البورصة المصرية عند 16.60 جنيه
أسماء السيد

أسماء السيد

11:00 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء سهم “المصرية للاتصالات” في البورصة المصرية بالقرب من 16.60 وحددت مستهدفاتهُ عند 17.60 و 18.30 جنيه .

وشهدت البورصة المصرية، أمس الثلاثاء، تنفيذ 5 صفقات ضخمة واستثنائية على عدد من أبرز الشركات المقيدة من خلال شركة «القابضة» ADQ -أحد صناديق أبوظبى السيادية- بقيمة 1.8 مليار دولار تقريباً.

ونفذت شركة «القابضة» ADQ – استحواذاتها على حصص مؤثرة فى 5 شركات كبرى، بحصة %17 من «التجارى الدولى» و%21.5 من أسهم «أبو قير للأسمدة» و%20 من أسهم «موبكو للأسمدة» و%32 من «الإسكندرية للحاوياتس و%12.6 من «فورى».

قالت مصادر إن صفقات الاستحواذ تمت من خلال شركة ALPHA ORYX LIMITED، وهى كيان تابع لـ«القابضة» ADQ والتى تم تأسيسها فى 2020 كشركة خاصة محدودة مقرها مقرها أبوظبي.

أسماء السيد

أسماء السيد

11:00 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22