«نعيم» توصي بشراء سهم «السويدي إليكتريك» بسعر مستهدف 10 جنيهات

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء سهم شركة “السويدي إليكتريك” بالقرب من 8.40 جنيه، وحددت السعر المستهدف لهُ عند 9.60 ثم 10 جنيه الفترة المقبلة .

وقالت – في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ – إن السهم يبدو في طريقهُ لمعاودة اختبار مستوى المقاومة 8.80 جنيه، موضحةً أن تمكنهُ من تجاوزها سيفتح لهُ باب الصعود للتحرك نحو 9.60 ثم 10 جنيه الفترة المقبلة .

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الإثنين على تباين إذ انخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 11529 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.57% إلى 1936 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.44% إلى 2944 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 102.2 و70.4 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الأجانب البيع بصافي قدره 172.6 مليون جنيه.



وبلغت قيم التداولات على الأسهم 906 ملايين جنيه، وجرى التعامل على 193 سهما ارتفع منها 61، وانخفض 41، بينما استقرت أسعار 91 عند نفس مستويات أسعار جلسة الأحد.