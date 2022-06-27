«نعيم» توصي بشراء سهم «التجاري الدولي» وتحدد له مستهدفات حتى 42.25 جنيه

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء سهم “التجاري الدولي” بالقرب من مستوى 37 جنيه، وحددت له مستهدفات صاعدة عند 39.30 ثم 42.25 جنيه على المدى القريب .

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وقيم تداولات 828 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.99% عند 9255 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.16%، ليسجل 1736 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.29 % مسجلا 2566 نقطة.

وتجدر الإشارة إلي أن سهم البنك التجاري الدولي – مصر كان قد تصدر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم البنك استحوذ خلال الأسبوع الماضي على 13.3% من إجمالي قيم تداولات الأسبوع الإجمالية بحوالي 333.9 مليون جنيه.