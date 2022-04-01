أوصت بحوث شركة “نعيم لتداول الأوراق المالية”، بشراء سهم شركة “المصرية للصناعات الدوائية- إيبيكو” في البورصة المصرية وحددت سعره المستهدف عند 79.6 جنيه .

ولفتت إلى أن مبيعات الأدوية كانت قد ارتفعت في شهر فبراير 2022 بنسبة 19% سنويًا و13.9% شهريًا متأثرة بالعوامل الموسمية، لتسجل 8.5 مليار جنيه.

وخلال شهر فبراير 2022، احتلت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو المرتبة السادسة من حيث قيمة المبيعات، مقابل المرتبة السادسة أيضًا في يناير 2022 ولكن بتراجع مقارنة باحتلالها المرتبة الخامسة في ديسمبر 2021؛ وهو ما يعكس استقرار الحصة السوقية خلال الشهر.

وعلى جانب آخر قالت “نعيم”، إن شركة المهن الطبية للأدوية، والتي تمتلك ايبيكو 10٪ منها احتلت المرتبة الخامسة عشر، مقارنة بتغيبها عن قائمة أعلى 15 شركة أدوية في السوق في يناير 2022، ومقابل ترتيبها رقم 13 في ديسمبر 2021.

والجدير بالذكر فقد رفعت شركة ايبيكو تكلفة الاستثمارات المستهدفة لها لمصنعها الجديد للبدائل الحيوية إلى 2 مليار جنيه من 1.2 مليار جنيه.