«نعيم» توصي بشراء سهم «أبو قير» في البورصة المصرية بسعر مستهدف 55.50 جنيه

أوصت شركة “نعيم القابضة” بشراء سهم “أبو قير للبتروكيماويات” في البورصةالمصرية، مع توقعات صاعدة له من الناحية الفنية تصل إلى 55.50 جنيه.

وأشارت إلى أن السهم في طريقة حاليًّا لاختبار مستوى المقاومة 47.70 جنيه، موضحةً أن تمكُّنه من تجاوز تلك العقبة بنجاح سوف يفتح له بابًا للصعود نحو 53 ثم 55.50 جنيه.

وعلى جانب آخر حددت “نعيم القابضة”، في ورقة بحثية لها صدرت صباح اليوم، مستوى إيقاف الخسائر عند 43 جنيهًا.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات أمس الأربعاء على تراجع جماعي، وسط قيم تداول على الأسهم بلغت نحو 1.4 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.06% عند 17144 نقطة، كما هبط «السبعيني» “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.31% ووصل إلى 3392 نقطة، وأيضًا «الأوسع نطاقًا» “egx100” بواقع 0.39% عند 5034 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.4 مليار جنيه، على نحو 202 ورقة مالية، صعد من بينها حوالي 47، وتراجعت 81 أخرى، وظلت البقية على استقرار دون أي تغيرات، فيما بلغ رأس المال السوقي حوالي 1.16 تريليون جنيه.