«نعيم» : توصي بشراء سهمي مستشفى كليوباترا و «أموك» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم شركتي مستشفي “كليوباترا” و “الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك” في البورصة المصرية، وحددت مستهدفات صاعدة لكل منهما .

وقالت إن “كليوباترا” في طريقهُ لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 3.80 جنيه، وحددت مستهدفاتهُ الصاعدة عند 5.10 و 5.50 جنيه، وعلى جانب آخر نصحت بشراء “أموك” بالقرب من 3.60 جنيه، وحددت مستهدفاتهُ عند 4 و 4.20 جنيه.

وأكد خبراء التحليل الفنى أن مؤشرات البورصة المصرية ما زالت فى طريقها لمواصلة الصعود، بدعم من توجه شرائى من قبل المستثمرين على الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة، إذ يستهدف المؤشر الرئيسى للبورصة” EGX30″ مستويات 9200 – 9500 نقطة على الأجل القريب.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس على ارتفاع جماعي، بعدما صعد “EGX30” بنحو 1.87% ليغلق عند مستوى 9033 نقطة، وارتفع “EGX70 EWI” بنحو 1.17% مسجلًا 1745 نقطة، و”الأوسع نطاقًا” “EGX100 EWI” بنسبة 1.3% عند 2559 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.19 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للمقيدة ما يزيد على 8.6 مليار جنيه، ليسجل 611.59 مليار، مقابل 602.97 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين بصافى قيمة بلغت 459.944 مليون جنيه، مقابل بيع للعرب والأجانب بنحو 21.216 و438.728 مليون على الترتيب..