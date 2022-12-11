«نعيم» توصي بشراء «المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي» و« سيدي كرير» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم شركتى المصرية لمدينة والإنتاج الإعلامي، و سيدي كرير للبتروكيماويات في البورصة المصرية، وحددت مستهدفات صاعددة لكلاً منهما .

ونصحت “نعيم” في تقرير بحثي لها، بشراء السهم الأول عند 8 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 9.20 ثم 13.50 جنيه، فيما أوصت بشراء الثاني عند 11.70 جنيه وحددت مستهدفاته عند 15 ثم 17.50 جنيه .

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي محققة مكاسب ملحوظة حيث صعد المؤشر الرئيس EGX30 بما يقارب الـ 9% مغلقا عند مستوى 14838 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بـ 4% مغلقا عند 2728 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 5.5% مغلقا عند 4019 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 60.9 مليار جنيه، مغلقا عند 951.3 مليارات جنيه، مقارنة بـ 890.4 مليار جنيه، وقفزت التداولات إلى 78.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 14.4 مليار جنيه الأسبوع السابق. واقتنصت الأسهم 78.5% من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة، فيما كان نصيب السندات 21.5% خلال الأسبوع.

واقتنص المستثمرون المحليون النسبة الأكبر من التداولات بـ 83.7% بصافي مشتريات 354.3 مليون جنيه، ثم العرب بنسبة 9.8% بصافي مشتريات 141 مليون جنيه، ثم الأجانب بنسبة 6.5% بصافي مبيعات 495.3 مليون جنيه.