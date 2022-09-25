«نعيم» توصي بشراء «أوراسكوم كونستراكشون» بسعر مستهدف 78.60 جنيه

أوصت بحوث شركة نعيم القابضة بشراء سهم شركة “أوراسكوم كونستراكشون” في البورصة المصرية عند 66.85 جنيه، وحددت له سعر مستهدف عند 78.60 جنيه الفترة المقبلة.

وأوضحت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إن السهم حاليًا في طريقه لمعاودة اختبار مستوى المقاومة 70 نقطة، مشيرة إلي أن تمكنهُ من تجاوز تلك العقبة بنجاح سوف يفتح باب للصعود والتحرك لأعلى نحو 78.60 جنيه.

وافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد (بداية الأسبوع)، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى العرب، حتى أول 45 دقيقة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة1.22% عند 9811 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.81%، ليسجل 2210 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.44% مسجلًا 3140 نقطة حتى الساعة 10:45.

وكانت أغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس الماضى، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات 821 مليون جنيه على الأسهم.