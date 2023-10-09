«نعيم» توصي بشراء «أوراسكوم المالية» في البورصة عند مستويات الدعم الراهنة

أوصت وحدة التحليل الفني لشركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم شركة “أوراسكوم المالية” في البورصة المصرية، بالقرب من مستويات الدعم الحالية، وحددت مستهدفات صاعدة لكل منهما.

وقالت إن السهم تراجع بقولة خلال جلسة أمس حتى وصل لمستوى الدعم 0.25 جنيه وأوصت بالشراء بالقرب منه، موضحة أن تمكنهُ من الارتداد سوف يدفعه للتحرك لأعلى باتجاه 0.29 و0.31 جنيه.

وتمكنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، خلال النصف الأول من العام الجاري، التحول من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي.

ووفقًا للقوائم المالية المجمعة فقد سجلت الشركة صافي ربح بلغ 42.5 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 114.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



