«نعيم» توصي بشراء أسهم هيرميس و طلعت مصطفى و القاهرة للدواجن في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم شركات “هيرميس القابضة” و مجموعة “طلعت مصطفى” و “القاهرة للدواجن” في البورصة المصرية بدعم من توقعاتها بتحقيق مستويات صاعدة لكل منهما .

وقالت إن سهم “هيرميس” كان قد أغلق في جلستهُ الأخيرة (الخميس الماضي) أعلى من مقاومة 18 جنيها، وسط أحجام تداول مرتفعة نسبيًا، وحددت مستهدفاته الصاعدة حتى 21.30 جنيه .

وأضافت في تقرير بحثي لها، أن أسهم مجموعة “طلعت مصطفى” تخطت مقاومة 9.15 جنيه، وحددت مستهدفاته حتى منطقة 11.05 جنيه .

ولفتت إلي أن سهم شركة “القاهرة للدواجن” تجاوز مقاومة 4.45 جنيه الخميس الماضي وهو ما يدفعهُ نحو 5.50 جنيه .

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية، بقوة في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 30-4-2023.

وتمكن مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” من تجاوز منطقة 18000 نقطة، مسجلا أعلى مستوى في 5 سنوات، حيث ارتفع نحو 1.64%، عند مستوى 18088 نقطة.

وصعد مؤشر” EGX70 ” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 1.32%، عند مستوى 3115 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 1.34% عند 4737 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 186 سهما، ارتفع منهم 88 سهما، فيما تراجع 6 أسهم، واستقر 92 سهما دون تغيير.