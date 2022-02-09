«نعيم» : توصي بشراء أسهم «هيرمس» و«اليكو» في البورصة المصرية

أوصت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، بشراء سهم شركة سهم “المجموعة المالية – هيرمس” وسهم “الاستثمار العقاري العربي – اليكو”.

وحددت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، مستوى وقف الخسائر لسهم “هيرمس” عند 15.35 جنيه، وحددت مستهدفات سهم “اليكو” عند 0.95 ثم 1.05 جنيه .

تجدر الإشارة إلى أن سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة أغلق مرتفعا بنسبة 9.3% بنهاية تعاملات بجلسة تداول البورصة المصرية اليوم الأربعاء مدفوعاً بالإعلان عن تقدم بنك أبو ظبي الأول الإماراتي بعرض للاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة.

وسجل السهم حوالي 17.2 جنيه، متصدرًا تنفيذات السوق بقيمة 212 مليون جنيه بعد أن جرى التداول على 12.18 مليون ورقة مالية.