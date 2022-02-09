بورصة وشركات

«نعيم» : توصي بشراء أسهم «هيرمس» و«اليكو» في البورصة المصرية

يشار إلى أن سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة أغلق مرتفعا بنسبة 9.3% بنهاية تعاملات بجلسة تداول البورصة
أسماء السيد 5:46 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 5:46 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أوصت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، بشراء سهم شركة سهم “المجموعة المالية – هيرمس” وسهم “الاستثمار  العقاري العربي – اليكو”.

وحددت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، مستوى وقف الخسائر لسهم “هيرمس” عند 15.35 جنيه، وحددت مستهدفات سهم “اليكو” عند 0.95 ثم 1.05 جنيه .

تجدر الإشارة إلى أن سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة أغلق مرتفعا بنسبة 9.3% بنهاية تعاملات بجلسة تداول البورصة المصرية اليوم الأربعاء مدفوعاً بالإعلان عن تقدم بنك أبو ظبي الأول الإماراتي بعرض للاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة.

اقرأ أيضا  «الأهلى» يقرض «كابيتال ميد» 800 مليون جنيه لتمويل المدينة الطبية ببدر

وسجل السهم حوالي 17.2 جنيه، متصدرًا تنفيذات السوق بقيمة 212 مليون جنيه بعد أن جرى التداول على 12.18 مليون ورقة مالية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يُهيمن على 31% من تداولات البورصة المصرية اليوم

أسماء السيد 5:07 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-2-2022

رجب عزالدين 4:51 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

سهم هيرميس يتصدر تنفيذات البورصة المصرية مدعوما بصفقة «أبو ظبي الإماراتي»

مصطفى طلعت 4:17 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

البورصة المصرية تغلق على أداء متباين بحجم تداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم

رجب عزالدين 3:55 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

تعليم لخدمات الإدارة : لم نستعمل الحق في شراء أسهم خزينة لاستقرار السهم وتحسن أدائه

رجب عزالدين 2:54 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

«السويدي إليكتريك» توافق على إنشاء فرع لها في بوركينا فاسو

رجب عزالدين 1:00 م, الأربعاء, 9 فبراير 22