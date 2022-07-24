«نعيم» توصي بشراء أسهم «مصر للألومنيوم» و «سبيد ميديكال» فى البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم “مصر للألومنيوم” و “سبيد ميديكال” في البورصة المصرية وحددت مستهدفات صاعدة لكل منهما .

ونصحت بشراء سهم “مصر للألومنيوم” بالقرب من 0.36 جنيه، وحددت مستهدفاته الصاعدة عند 0.41 ثم 0.47 جنيه، وعلى صعيد “سبيد ميديكال”، قالت إن السهم يختبر مقاومة 0.54 جنيه وسط تحسن واضح لأحجام التداول، مشيرة إلي أن التمكن من تجاوز هذا المستوى سوف يفتح باب الصعود نحو 0.63 ثم 0.70 جنيه .

تجدر الإشارة إلي أنه كان قد تداولت أخبار في السوق المصرية مؤخرًا عن اهتمام صندوق الاستثمارات العامة السعودي اقتناص حصص مؤثرة في شركة “مصر للألومنيوم”.

ثم أصدرت الشركة ردًا عبر إفصاح أُرسل للبورصة المصرية إنها تدرس زيادة رأس المال وطرحها على مستثمر إستراتيجي لتمويل تطوير الشركة والحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية بمعدل 320 ألف طن سنويا.

ولم يتضمن بيان الشركة حينها توضيحات حول وجود سير المناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

يُشار إلى أن مصر للألومنيوم، حققت صافي ربح بلغ 1.68 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 347.72 مليون في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.