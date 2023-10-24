«نعيم» توصي بشراء أسهم «مصر للألومنيوم» و«أموك» و«ابن سينا» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة نعيم القابضة بشراء أسهم شركات مصر للألومنيوم، والإسكندرية للزيوت المعدنية -أموك، وابن سينا فارما في البورصة المصرية، خلال الوقت الحالي، وسط توقعات بأداء إيجابي.

وقالت إن سهم مصر للألومنيوم صعد بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنحو 17.2% وهو يبدو أنه يختبر مقاومة التاريخية له وتجاوزها بنحاج سيدفعه نحو 61 و 66 جنيه.

وأوضحت في تقريرها الفني، أن سهم أموك، صعد أمس بنحو 8.2%، وتخطى المقاومة الرئيسية عند 11.10 جنيه، وسط أحجام تداول مرتفعه نسبيًا.

وأشارت إلي أن هذا سوف يمهد الطريق للسهم للتحرك في اتجاه صاعد عند 12.75 ثم 13.50 جنيه.

وعلى صعيد سهم ابن سينا فارما، قالت إنه صعد في جلسته الأخيرة بواقع 3.3%، وقالت إن السهم يختبر مستوى المقاومة 2.20 جنيه، وتجاوزها يدفعه لمزيد من الصعود عند 2.35 ثم 2.65 جنيه.