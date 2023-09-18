«نعيم» توصي بشراء أسهم «مصر لصناعة الكيماويات» و«الدلتا للسكر» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم شركتي مصر لنصاعة الكيماويات والدلتا للسكر في البورصة المصرية بالوقت الراهن .

ونصحت “نعيم” في تقريرها الصباحي بشراء سهم مصر لصناعة الكيماويات بالقرب من 27.95 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 30 ثم 32 جنيه .

وعلى صعيد الدلتا للسكر، أوصت بشراء السهم بالقرب من 46.75 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 49.50 ثم مستوى 52 جنيه خلال الفترة المقبلة .

و سيطر المسار الصاعد على مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الإثنين 18-9-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.15% عند مستوى 19697 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.42%، عند مستوى 3870 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.34% عند 5701 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 178 سهما، ارتفع منهم 64 سهما، فيما تراجع 15 سهما، و استقر 99 سهما دون تغيير.



