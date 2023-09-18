«نعيم» توصي بشراء أسهم «مصر لصناعة الكيماويات» و«الدلتا للسكر» في البورصة المصرية

المسار الصاعد يُسيطر على مؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم

«نعيم» توصي بشراء أسهم «مصر لصناعة الكيماويات» و«الدلتا للسكر» في البورصة المصرية
أسماء السيد

أسماء السيد

1:20 م, الأثنين, 18 سبتمبر 23

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم شركتي مصر لنصاعة الكيماويات والدلتا للسكر في البورصة المصرية بالوقت الراهن .

ونصحت “نعيم” في تقريرها الصباحي بشراء سهم مصر لصناعة الكيماويات بالقرب من 27.95 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 30 ثم 32 جنيه .

وعلى صعيد الدلتا للسكر، أوصت بشراء السهم بالقرب من 46.75 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 49.50 ثم مستوى 52 جنيه خلال الفترة المقبلة .

و سيطر المسار الصاعد على مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الإثنين 18-9-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.15% عند مستوى 19697 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.42%، عند مستوى 3870 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.34% عند 5701 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 178 سهما، ارتفع منهم 64 سهما، فيما تراجع 15 سهما، و استقر 99 سهما دون تغيير.


أسماء السيد

أسماء السيد

1:20 م, الأثنين, 18 سبتمبر 23