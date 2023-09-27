«نعيم» توصي بشراء أسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي و«مدينة مصر» في البورصة

أوصت بحوث شركة نعيم القابضة بشراء أسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، وشركة مدينة مصر، في البورصة المصرية وحددت مستهدفات صاعدة لكل منهما الفترة المقبلة.

وقالت إن سهم مصرف أبو ظبي لديه مستهدفات عند 27.15 ثم 28.50 جنيه، وعند 3.25 ثم 3.55 جنيه للثاني.

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء 27-9-2023، آخِر جلسات الأسبوع الحالي، في المنطقة الحمراء بخسائر سوقية نحو 8 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، بنحو 0.89%، ليغلق عند مستوى 20174 نقطة.

وانخفص مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.28%، مسجلًا 3785 نقطة.

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا “EGX100″، بنحو 0.44%، عند 5643 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 2.14 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 202 سهم، ارتفع منها 37 سهمًا، وتراجع 105، فيما استقرّ 60 دون تغيير.