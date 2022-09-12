«نعيم» توصي بشراء أسهم «مدينة الانتاج الإعلامي» و «تعليم لخدمات الإدارة»

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم شركتي “مدينة الإنتاج الإعلامي” و “تعليم لخدمات الإدارة” في البورصة المصرية” في ظل توقعها بحركة صاعدة لكلاً منهما .

وأوصت “نعيم” بشراء المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالقرب من 5.90 جنيه وحددت مستهدفاتهُ عند 7.20 ثم 8 جنيه، كما أوصت بشراء السهم الثاني بالقرب من 3.50 جنيه، وحددت مستهدفاتهُ عند 3.90 ثم 4.35 جنيه .

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، حتى أول نصف ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1% عند 10460 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.67%، ليسجل 2303 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بحوالى 0.73% مسجلًا 3299 نقطة حتى الساعة 10:30.

وكانت قد أغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد الماضي، على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، بحجم تداولات 1.18 مليار جنيه على الأسهم.