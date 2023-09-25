«نعيم» توصي بشراء أسهم «كيما» و«فوديكو» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، و الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية- فوديكو، في البورصة المصرية بالوقت الحالي .

وقالت “نعيم” إن سهم كيما صعد بنسبة 13% خلال تعاملات جلسة أمس، ونصحت بشراء السهم بالقرب من 9.30 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 10.10 جنيه .

يذكر أن شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، حققت خلال العام المالي 2022-2023، صافي أرباح بقيمة 1.19 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وعلى صعيد سهم “فوديكو” فقالت إنهُ أنهى تعاملات على صعود 7%، ونصحت بالشراء عند 51.90 جنيه وحددت مستهدفاته عند 65 ثم 72 جنيه .