«نعيم» توصي بشراء أسهم «كيما» و«إيجيترانس» وبنك التعمير والإسكان في البورصة

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، والمصرية لخدمات النقل – إيجيترانس، و بنك التعمير والإسكان، في البورصة المصرية، وحددت مستهدفات صاعدة لكل منهما.

وقالت في تقرير بحثي، إن سهم كيما في طريقه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسية 10.55 جنيه، مشيرةً إلي أن تمكنه من تجاوزها سيدفعهُ نحو 11.65 جنيه.

ولفتت في تقريرها البحثي، إلي أن سهم إيجيترانس قد تحرك لأعلى من مستوى الدعم 2.25 جنيه، موضحةً أن هذا الأداء يعزز من احتمالات الصعود نحو 2.90 جنيه.

وفي سياق متصل، نوهت أن سهم بنك التعمير والإسكان قد أغلق أمس أعلى من مستوى المقاومة عند 26.70 جنيه، مؤكدة أن تمكنهُ من البقاء أعلاها سيدفعهُ نحو 28 ثم 31.50 جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة أنهت تعاملات، أمس الأحد، على صعود جماعي، وارتفع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.61% مغلقا عند 20324 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة متساوي الأوزان بنسبة 1.22%، مغلقا عند 3751 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا متساوي الأوزان بنسبة 1.68%، مغلقا عند مستوى 5645 نقطة.

