«نعيم» توصي بشراء أسهم «كريدي أجريكول» و«إيبيكو» و«العربية لحليج الأقطان» في البورصة

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” في تقرير بحثي بشراء أسهم 3 شركات متداولة في البورصة المصرية تمثلت في “بنك كريدي أجريكول – مصر ” و “المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو” و “العربية لخليج الأقطان”.

وأوضحت أن سهم بنك “كريدي أجريكول – مصر”، كان قد أنهى تعاملات جلسة أمس الأحد على صعود في الأداء بنحو 11.08%، ونصحت بالشراء قرب 10.70 جنيه، موضحةً أن تحركاته الحالية ستفتح له باب الصعود لمستهدف 12.50 و 13.75 جنيه .

وقالت “نعيم” في تقريرها البحثي، إن سهم “إيبيكو” صعد بنهاية تعاملات جلسة أمس بنح 7.2% وأغلق أعلى من نطاق مقاومة 27 – 27.75 جنيه وسط أحجام تداول مرتفعة نسبيًا .

ولفتت إلي أن تمكن السهم من التماسك أعلى من 27.80 جنيه سوف يمهد الطريق للتحرك لأعلى باتجاه مستوى 31.35 ثم 32 جنيه .

وفيما يتعلق بسهم “العربية لحليج الأقطان” فنصحت بشراء السهم بالقرب من 3.85 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 4.20 ثم 4.60 جنيه .

واستهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 15-5-2023، على ارتفاع جماعي، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.47%، عند مستوى 17450 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.29%، مسجلا مستوى 3016 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.38% عند 4713 نقطة.