«نعيم» توصي بشراء أسهم «فيصل الإسلامي» وانتظار إشارة جديدة لـ«فوري» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء سهم بنك فيصل الإسلامي المصري، و انتظار إشارة جديدة لـ”فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” في البورصة المصرية خلال الوقت الراهن .

ونصحت بشراء سهم بنك فيصل الإسلامي – مصر، بالقرب من 27.80 جنيه وحددت مستهدفاته عند 30 ثم 32 جنيه .

وعلى صعيد سهم “فوري” قالت إنهُ تراجع دون مستوى الدعم الرئيسي 5.30 جنيه وسط أحجام تداول مرتفعة نسبيًا، موضحةً أنها أن هذا يعزز من احتمالات التراجع صوب 4.70 ثم 4.35 جنيه .

وأستهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 1-10-2023، على أداء متباين وسط سيطرة بيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.2%، مسجلا مستوى 20133 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.1%، عند مستوى 3789 نقطة، واستقر مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، عند مستوى 5643 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 165 سهما، ارتفع منها 24 سهما، فيما تراجع 17 سهما، واستقر 124 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 385.9 ألف جنيه، و1.08 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 1.47 مليون جنيه.