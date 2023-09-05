«نعيم» توصي بشراء أسهم «طلعت مصطفى والنساجون الشرقيون والجيزة العامة للمقاولات»

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم “طلعت مصطفى” و”النساجون الشرقيون” و”الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري” في البورصة المصرية .

وقالت في تقرير بحثي لها، إن سهم مجموعة طلعت مصطفى صعد بنحو 5% بنهاية تعاملات جلسة أمس الإثنين، ووصل لأعلى مستوى له في 4 سنوات، متخطيًا مقاومة 11.05 جنيه .

وأشارت إلى أن تمكنهُ من الثبات أعلاها سوف يمهد له الطريق للتحرك في مسار صاعد صوب مستوى 12.75 ثم 14.90 جنيه .

وعلى صعيد سهم “النساجون الشرقيون”، أوضحت أنهُ تمكن أمس من الاغلاق أعلى مقاومة 16.25 جنيه، واعتبرت أنهُ أمر ايجابي يعزز من احتمالات صعوده نحو 18.40 جنيه .

أما سهم الجيزة للمقاولات فنصحت بالشراء قُرب 0.36 جنيه وحددت مستهدفاته الفترة الاقدمة عند 0.42 ثم 0.47 جنيه .

سيطر الصعود الجماعي القوي على مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 5-9-2023 بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 1.01%، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 19101 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.81%، مسجلا 3862 نقطة.كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.81% عند 6549 نقطة.