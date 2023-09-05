«نعيم» توصي بشراء أسهم «طلعت مصطفى والنساجون الشرقيون والجيزة العامة للمقاولات»

سيطر الصعود الجماعي القوي على مؤشرات البورصة المصرية

«نعيم» توصي بشراء أسهم «طلعت مصطفى والنساجون الشرقيون والجيزة العامة للمقاولات»
أسماء السيد

أسماء السيد

1:25 م, الثلاثاء, 5 سبتمبر 23

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم “طلعت مصطفى” و”النساجون الشرقيون” و”الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري” في البورصة المصرية .

وقالت في تقرير بحثي لها، إن سهم مجموعة طلعت مصطفى صعد بنحو 5% بنهاية تعاملات جلسة أمس الإثنين، ووصل لأعلى مستوى له في 4 سنوات، متخطيًا مقاومة 11.05 جنيه .

وأشارت إلى أن تمكنهُ من الثبات أعلاها سوف يمهد له الطريق للتحرك في مسار صاعد صوب مستوى 12.75 ثم 14.90 جنيه .

وعلى صعيد سهم “النساجون الشرقيون”، أوضحت أنهُ تمكن أمس من الاغلاق أعلى مقاومة 16.25 جنيه، واعتبرت أنهُ أمر ايجابي يعزز من احتمالات صعوده نحو 18.40 جنيه .

أما سهم الجيزة للمقاولات فنصحت بالشراء قُرب 0.36 جنيه وحددت مستهدفاته الفترة الاقدمة عند 0.42 ثم 0.47 جنيه .

سيطر الصعود الجماعي القوي على مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 5-9-2023 بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 1.01%، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 19101 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.81%، مسجلا 3862 نقطة.كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.81% عند 6549 نقطة.

أسماء السيد

أسماء السيد

1:25 م, الثلاثاء, 5 سبتمبر 23