نعيم توصي بشراء أسهم «طلعت مصطفى» و«العربية لإدارة وتطوير الأصول» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم مجموعة طلعت مصطفى، والعربية لإدارة وتطوير الأصول في البورصة المصرية وذلك خلال الفتؤة الراهنة.

وقالت إن سهم مجموعة طلعت مصطفى صعد بنهاية تعاملات جلسة أمس بنسبة 6.2% إذ اقترب من عقبة مهمة عند مقاومة 25.35 جنيه، وأوضحت أن التمكن من تخطيها بنجاح سوف يفتح له باب للصعود عند 27.50 ثم 28.75 جنيه.

أما عن سهم العربية لإدارة وتطوير الأصول، قالت إنه يواجه مقاومة مهمة عند 1.12 جنيه، وتجاوزها سيدفعه نحو 1.25 ثم 1.35 جنيه .

ويتوقع خبراء سوق المال عودة مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» للتماسك وتكوين مراكز شرائية مرة أخرى، بالقرب من 25500 – 25800 نقطة، ما سيدفعها للتجربة على قمتها السابقة عند 26000 نقطة من جديد.

وشهدت مؤشرات البورصة، أمس الثلاثاء، هبوطًا جماعيًّا، بعدما تراجع EGX30 بنسبة 1.02% إلى 25076.42 نقطة، و”EGX70″ بـنحو 1.12%، مستقرًّا عند 5426 نقطة، بينما سجل “EGX100” انخفاضًا بنسبة 1.14% مسجلًا 7872.48 نقطة.