«نعيم» توصي بشراء أسهم شركة القلعة للاستثمارات في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم شركة “القلعة للاستثمارات المالية” في البورصة المصرية، تزامنًا مع صعوده بنحو 15% بنهاية تعاملات جلسة اليوم.

وقالت “نعيم”، في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، إن السهم لديه فرصة لمواصلة التحرك بشكل صاعد نحو مستوى 2.45 جنيه، وأغلق السهم تعاملاته اليوم على صعود كبير بنحو 15% عند 2.13 جنيه.

وفيما يتعلق بمؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” قالت إنه يتحدى حاليًّا نطاق المقاومة 14830- 15320 نقطة، موضحةً أن التمكن من تخطي 15350 بنجاح سوف يفتح باب التحرك لأعلى باتجاه 15900 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي بشكل كبير بنسبة 2.9% للمؤشر الرئيسي عند 15150 نقطة، وبنحو 2.7% لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 2826 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 3.6 مليار جنيه، فيما جرى التداول على حوالي 203 أوراق مالية هيمن الصعود على 136 من بينها، وتراجع 28 أخرى، وظلّ 39 على استقرار سعري دون أية تغيرات.